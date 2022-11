Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG



Unternehmen: Schweizer Electronic AG

ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 09.11.2022

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q3: Verbesserte Profitabilität und gute Auftragslage trotz trister makroökonomischer Lage - Jintan-Transaktion konkretisiert sich

Schweizer Electronic hat am Freitag Kennzahlen für Q3 veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig über unseren Erwartungen liegen. So zeigten vor allem die Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan erste Effekte in der Bottom-Line. Derweil ist u.E. der Transaktionsabschluss für das chinesische Werk in den nächsten Wochen realistisch.



Top-Line und Auftragslage positiv: Infolge eines deutlich über unserer Erwartung (32,0 Mio. Euro) liegenden Q3-Erlöses von 35,2 Mio. Euro (+13,9% yoy) weist Schweizer nach 9M einen Umsatz von 99,8 Mio. Euro aus (+10,5% yoy). Dabei ist vor allem die Entwicklung abseits der Automobilkunden erfreulich. So konnte mit Industriekunden ein Erlös von 30,8 Mio. Euro erzielt werden, wodurch sich deren Anteil auf 30,8% erhöhte (Vj.: 27,9%). Auch der Auftragsbestand konnte per Ende September auf 249,1 Mio. Euro ausgebaut werden (+51,3% yoy), wovon Auslieferungen i.H.v. 35,7 Mio. Euro noch für das Q4 vorgesehen sind.



Ergebnisverbesserung wirkt liquiditätsschonend: Das 9M-EBITDA ist mit -6,9 Mio. Euro wie erwartet defizitär, jedoch deutlich besser als erwartet (MONe: -9,6 Mio. Euro). In Q3 fuhr Schweizer hingegen auf EBITDA-Level eine schwarze Null ein, was u.E. die Effektivität der Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan belegt. Nachdem wesentliche Investitionen und Tilgungsleistungen bereits in H1 getätigt wurden, konnte der Cash-Burn auf -0,6 Mio. Euro reduziert werden (H1: -9,6 Mio. Euro). In Kombination mit ungenutzten Kreditlinien bei Banken ergibt sich daraus ein Finanzierungsspielraum von ca. 10 Mio. Euro. Dabei entfällt das Finanzpolster im Wesentlichen auf den Standort Schramberg. Für den Standort Jintan sind alle Kredit- bzw. Factoring-Linien vollständig ausgenutzt, was den Stellenwert eines erfolgreichen Transaktionsabschlusses unterstreicht. Die EK-Quote nach 9M von 1,4% (Ziel: 6 bis 11%) verdeutlicht zusätzlich die Notwendigkeit eines weiteren Kapitalzuflusses.



Transaktionsvorbereitungen schreiten voran: Laut Vorstand verlaufen die Gespräche für eine Investorenbeteiligung am asiatischen Standort derweil positiv. Für eine Bilanzwirksamkeit zum Ende dieses Geschäftsjahres müsste eine Verkündung der Transaktion u.E. in den nächsten 14 Tagen erfolgen. Die jüngst durchgeführte Übertragung spezieller Patente von der deutschen Schweizer Electronic AG an die chinesische Tochter deutet u.E. auf den anstehenden Abschluss der Gespräche hin. Damit ist für die operative Geschäftstätigkeit wesentliches Know-how lokal vorhanden, was laut Vorstand zu Vorteilen bei der Besteuerung und Kreditvergabe von lokalen Banken führt.



Prognose bestätigt: Im Zuge der Q3-Veröffentlichung bestätigte das Management seine Prognose für 2022 (Umsatz: +5 bis +15% yoy; EBITDA-Marge: -4 bis -8%). Mit den geplanten Auslieferungen für Q4 von 35,7 Mio. Euro und den einsetzenden Margeneffekten erscheint die Realisierung der Guidance u.E. erreichbar, sodass wir unsere Prognosen erhöht haben und uns nun in der Mitte der Bandbreiten positionieren.



Fazit: Die nach H1 angekündigte Performance-Verbesserung für Q3 konnte umgesetzt werden, die operative Situation von Schweizer bleibt derzeit u.E. aber insgesamt weiter angespannt. Wir bestätigen das Rating "Halten" mit einem Kursziel von 9,00 Euro.







