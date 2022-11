Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer eminent wichtigen Phase. Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer eminent wichtigen Phase. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die Konstellation deutlich aufgehellt. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...