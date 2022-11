Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den CE3-Staaten (Polen, Tschechien und Ungarn) steigt noch immer, während die Konjunktur zunehmende Ermüdungsanzeichen zeigt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.In Polen habe die Inflation zuletzt fast 18% p.a. erreicht, trotz aller Bemühungen der Notenbank, sie einzudämmen. Von nahezu null auf 6,75% habe die Polnische Zentralbank die Zinsen in recht kurzer Zeit angehoben. Zuletzt habe sie aber eher überraschend eine Pause beim Drehen an der Zinsschraube signalisiert. Polens Währungshüter würden eine bereits spürbar nachlassende Kreditnachfrage sehen und ein Sinken der Inflation zu Beginn des kommenden Jahres erwarten. Die Wirtschaftsdaten für den November dürften für die weitere Geldpolitik ausschlaggebend sein. ...

