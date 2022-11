HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3569/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Douglas Adams hätte seine Freude: Denn just in Folge S3/42 gibt es nicht die Antwort, sondern die Frage und es geht um die vielleicht spannendste Phase des Jahres. Charttechnischer Ausbruch oder Korrektur? Fomo wieder ein bissl da und die Nervosität nimmt zu. Heute zu Mittag alles zunächst schwächer, aber das war gestern auch so. Lenzing hat die beste 3-Tages-Phase in der eigenen Börsegeschichte, unsere eigene Echtgeldveranlagung (seit 2002) wieder mit mehr als 1000 Prozent Plus. Heute jährt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...