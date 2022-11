Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat einen neuartigen, quantitativ gesteuerten Absolute Return Fonds aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Persephone Cointegration Alpha (ISIN DE000A3CQVR4/ WKN A3CQVR) verfolgt eine reine Alpha-Strategie. Dabei wird das mathematische Konzept der Cointegration genutzt, um in jeder Marktsituation eine Überrendite gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt zu erzielen. Gleichzeitig soll das systematische Marktrisiko durch den derivativen Verkauf des Index minimiert werden. Beraten wird der neue Fonds von den Experten der Persephone Quantitative Finance Group in Frankfurt, die seit mehr als zehn Jahren für innovatives, finanzmathematisches Risikomanagement bekannt ist. Mit Persephone als neuem Fondspartner baut Monega ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds weiter aus. ...

