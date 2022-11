Bad Homburg (ots) - Die Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum dritten Mal den KONKRET-Preis für innovative Gesundheitsversorgung aus. Die Auszeichnung richtet sich an Menschen und Organisationen, die mit innovativen, kreativen oder pragmatischen Ansätzen die Patientenversorgung verbessern. Die Fördermittel betragen 10.000, 5.000 und 3.000 Euro für die besten drei Projekte. Bewerbungen können bis 01. März 2023 unter www.lilly-stiftung.de/konkret eingereicht werden.Bewerben können sich alle, die mit ihrem Engagement und ihren Ideen zu einer besseren Gesundheitsversorgung auf regionaler oder bundesweiter Ebene beitragen - beispielsweise Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Patienten- oder Fachorganisationen, Vereine sowie weiteren Organisationen im Gesundheitswesen und Einzelpersonen.Über die Vergabe des KONKRET-Preises entscheidet eine ehrenamtlich tätige, vierköpfige Jury mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Gesundheitswesen. Die Preisverleihung wird am 15. Juni 2023 in Bad Homburg stattfinden und von der Moderatorin und Journalistin Bärbel Schäfer moderiert werden.Alle Informationen rund um den KONKRET-PREIS 2023 sind auf der Website der Lilly Deutschland Stiftung zu finden: www.lilly-stiftung.de/konkretVielfältige Projekte zur besseren Versorgung ausgezeichnetDer KONKRET-Preis wird 2023 zum dritten Mal verliehen. Die Gewinner-Projekte der letzten beiden Jahre zielten auf eine bessere integrierte Gesundheitsversorgung durch den Einsatz digitaler Anwendungen und Vernetzung der medizinischen Leistungserbringer und Patient:innen ab. Hierzu gehören als jeweilige Gewinner die Löwenzahn Hochtaunus gGmbH für ihre allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) und das Projekt eNurse®, über das Landarztpraxen entlastet werden.Ausgezeichnet wurden ebenfalls jeweils herausragende Konzepte wie die Familienherberge Lebensweg, die schwerstkranken Kindern und deren Familien eine liebevolle und bedarfsgerechte Betreuung anbietet, die webbasierte Wundakte "decubitool", das Versorgungsprogramm "Durchatmen trotz COPD" sowie die mobile Arztpraxis "DB Medibus".Über die Lilly Deutschland StiftungDie Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg wurde 1992 gegründet und ist eine gemeinnützige, unabhängige Stiftung. Ihr Ziel ist es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und konsequente Einbindung bereichs- und funktionsübergreifender Expertisen die Gesundheitsversorgung von Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung gemeinsam mit Expert:innen aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Vertreten wird die Lilly Deutschland Stiftung durch ihren paritätischen, ehrenamtlich tätigen Vorstand, besetzt mit Expert:innen aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeiter:innen der Lilly Deutschland GmbH.Wenn Sie mehr über die Lilly Deutschland Stiftung erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.lilly-stiftung.de.Pressekontakt:Weber Shandwick FrankfurtSpeicherstraße 5960327 Frankfurt am MainArne BendixenBüro: 069 9130 4323E-Mail: abendixen@webershandwick.comLilly Deutschland StiftungWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad Homburgwww.lilly-stiftung.dePressestelleBüro: 06172 273-2738E-Mail: presse@lilly-stiftung.deOriginal-Content von: Lilly Deutschland Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150941/5365642