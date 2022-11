In der Solar-Branche haben zuletzt zwei prominente Branchen-Player mit richtig starken Zahlen für Furore gesorgt. Nachdem am gestrigen Dienstag zunächst SolarEdge mit soliden Kennziffern für gute Laune bei den Anlegern sorgte (DER AKTIONÄR berichtete), hat Sunpower am Mittwoch ebenfalls glänzendes Zahlenwerk parat. Das US-Unternehmen hat nämlich im dritten Quartal sowohl bei den Einnahmen als auch beim Ergebnis die Analysten-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz schnellte um 68 Prozent auf 476 Millionen ...

