NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walt Disney von 145 auf 135 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei insgesamt durchwachsen ausgefallen, schmerzlich seien aber die schwächeren Margen der Vergnügungsparks, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kursschwächen sollten Anleger zum Kauf nutzen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 12:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 12:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US2546871060

