Der voestalpine-Konzern hat den Umsatz im ersten Halbjahr um mehr als ein Drittel auf 9,3 Mrd. Euro gesteigert, das EBITDA um 42 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. Aus heutiger Sicht wird für das Gesamtjahr nach wie vor ein EBITDA in einer Bandbreite von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro erwartet. Laut voestalpine-Vorstand konnte man im 1. Halbjahr von einer guten Nachfrage in den meisten Marktsegmenten sowie vom hohen Preisniveau profitieren. Speziell im Energiesektor und in der Luftfahrt gibt es eine gute Auftragssituation, zudem sieht das Unternehmen eine stabile Entwicklung bei Railwaysystemen. Der Automotiv-Bereich zeigt eine stabile Nachfrage auf "gedämpftem Niveau", wie es heißt. Die regionale und branchenspezifische Diversifikation sollte insgesamt ergebnisstützend wirken, so ...

