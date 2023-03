voestalpine setzt das Dekarbonisierungsprogramm fort und hat vom Aufsichtsrat nun ein Investitionsvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro für je einen Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz abgesegnet bekommen. "Wir können damit ab 2027 fünf Prozent der österreichweiten jährlichen CO2-Emissionen einsparen", betont Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. Der Bau soll 2024 starten und die Inbetriebnahme der beiden Aggregate 2027 erfolgen. Der genaue Beginn der Umsetzung ist noch abhängig von der Klärung offener Förderfragen in Österreich, so das Unternehmen. Es wird von Förderungen im mittleren bis höheren zweistelligen Millionen-Bereich ausgegangen. Die Investitionen sollen aus dem Cashflow und Kreditlinien finanziert ...

