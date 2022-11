Die Übernahme des australischen Finanzkommunikations- und Investor-Relations-Unternehmens Citadel-MAGNUS wird schnelles Wachstum und erhebliche Expansion vorantreiben

NEW YORK, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali, das weltweit führende Beratungsunternehmen für Shareholder Engagement und Governance, gab heute die Übernahme der australischen Finanzkommunikations- und Investor Relations-Agentur Citadel-MAGNUS bekannt, die erste, seit sich TPG Growth im April dieses Jahres eine Mehrheitsbeteiligung gesichert hat.



Die Akquisition mit Sitz in Australien stellt eine bedeutende Erweiterung des Dienstleistungsangebots von Morrow Sodali in der APAC-Region dar, um die schnell wachsende globale Nachfrage von Unternehmen nach strategischer Kommunikation und Investor Engagement Services zu decken.

Der Zusammenschluss von Morrow Sodali und Citadel-MAGNUS bringt zwei vertrauenswürdige, marktführende Beratungsunternehmen zusammen, um unseren Kunden erstklassige strategische Beratung und Unterstützung zu bieten. Citadel-MAGNUS wird vollständig in Morrow Sodali integriert, sodass das Unternehmen börsennotierten und privaten Unternehmen ein nahtloses Angebot und die umfassendste Palette an Investor Relations- und Kommunikationslösungen anbieten kann. Es ist geplant, die erweiterten Dienstleistungen auf zusätzliche Märkte auszuweiten.

Die Übernahme ist ein bedeutender Schritt in der Wachstumsstrategie von Morrow Sodali, indem es in Dienstleistungen investiert, die für seine Kunden auf der ganzen Welt Mehrwert schaffen.

Alvise Recchi, CEO von Morrow Sodali, kommentierte: "Als Teil der strategischen globalen Wachstumsstrategie von Morrow Sodali wird die Aufnahme von Citadel- MAGNUS unser Dienstleistungsangebot erweitern und eine breitere Palette von Angeboten in den Bereichen Board, C-Suite und ESG-Beratung, Investor Relations und Finanzkommunikation umfassen. Wir können es kaum erwarten, das Potenzial dieser aufregenden Übernahme auszuschöpfen, während wir in neuen Märkten auf der ganzen Welt weiter wachsen."

Christian Sealey, CEO von Morrow Sodalis International Business, fügte hinzu:

"Unsere Kunden wenden sich zunehmend an uns, um Rat und Unterstützung in einer Vielzahl von Bereichen zu erhalten, die Aktionärskommunikation, Stakeholder Engagement, Kapitalmarktinformationen, Corporate Governance und ESG-Beratung umfassen. Die Übernahme von Citadel-MAGNUS ermöglicht es uns, strategische Lösungen für unsere Kunden anzubieten und positioniert uns auf einzigartige Weise, um ihr bevorzugter Partner zu werden."

Peter Brookes, Joint Managing Director von Citadel-MAGNUS, sagte: "Unser Team ist begeistert, mit Morrow Sodali zusammenzuarbeiten. Wir stellen fest, dass es immer wichtiger wird, unseren Kunden ein umfassendes Angebot über den gesamten Finanzkalender hinweg und die immer komplexeren ereignisgesteuerten Aktivitäten zu bieten, bei denen eine gute Kommunikation von größter Bedeutung ist. Der Zusammenschluss unserer Firmen bringt zwei führende und vertrauenswürdige Beratungsunternehmen zusammen, die tief in der australischen Geschäftswelt verwurzelt sind und die einen starken Fokus auf außergewöhnliche Dienstleistungen für ihre Kunden haben."

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali ist eine globale Unternehmensberatung, die ihren Kunden umfassende Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, ESG, Nachhaltigkeit, Proxy Solicitation, Kapitalmarktinformationen, Engagement von Aktionären und Anleihegläubigern, M&A, Aktivismus sowie in komplexen Situationen bietet.

Mit Hauptsitzen in New York und London sowie Büros an den globalen Kapitalmärkten betreut Morrow Sodali über 1.000 Kunden in mehr als 80 Ländern, darunter viele der größten multinationalen Unternehmen der Welt. Zu den Kunden gehören börsennotierte und private Unternehmen, Investmentfondsgruppen, Börsen und Mitgliedsverbände.

Im Jahr 2022 feiert Morrow Sodali sein 50-jähriges Bestehen und sicherte sich außerdem eine Mehrheitsinvestition von TPG Growth, der Mittelstands- und Wachstumskapitalplattform des alternativen Vermögensverwalters TPG. Diese Partnerschaft wird die Mission des Unternehmens, seinen Kunden weltweit eine konkurrenzlose strategische Beratung und umfassende Unterstützung zu bieten, deutlich voranbringen, sodass sie ihren Wert maximieren und die Beziehungen zu ihren Stakeholdern fachkundig verwalten können.

Für weitere Informationen über Morrow Sodali, besuchen Sie bitte www.morrowsodali.com .

Über Citadel-MAGNUS

Citadel-MAGNUS ist ein führendes Unternehmen für Unternehmens- und Finanzkommunikation mit Büros in Sydney und Perth, das Kunden in ganz Australien und international betreut.

Wir haben uns den Ruf erworben, durch vertrauensvolle Beziehungen, Integrität und professionelle Exzellenz hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Priorität ist es, die Geschäftsziele unserer Kunden durch effektive Kommunikation und ein hohes Serviceniveau zu unterstützen.

Citadel-MAGNUS verfügt über eine unübertroffene Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte, Unternehmen und Medien, um Firmen bei der Bewältigung der Herausforderungen des heutigen wettbewerbsintensiven und sich verändernden Geschäftsumfelds zu unterstützen. Wir haben mit Unternehmen aller Branchen und Größen gearbeitet und unser Erfolg hat zu etablierten, langfristigen Partnerschaften mit Wirtschaftsführern und Unternehmen geführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.citadelma g nus.com .

KONTAKT:

Elena Cargnello

Corporate Director, Marketing

e.cargnello@morrowsodali.com

+44 (0)20 4513 6913

