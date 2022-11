Küsnacht (www.fondscheck.de) - Gemessen an der Kursentwicklung hatte es der Biotechsektor in den letzten zwei Jahren nicht leicht, so Dr. Lukas Leu, Portfoliomanager des Bellevue Biotech (Lux) Fonds (ISIN LU0415392249/ WKN A0X8YU) bei der Bellevue Asset Management AG.Die Biotechindices hätten mit dem Gesamtmarkt nicht mithalten können. Jetzt scheine sich das Blatt zu wenden. Die Kurse würden sich zunehmend stabilisieren und ein Comeback scheine möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...