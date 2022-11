Mehr von Martin Goersch und America's Most Wanted gibt's hier: https://bit.ly/3Eig76z Licht und Schatten beim Entertainment-Riesen Disney. Das Streaming-Geschäft wächst enorm, doch die Kosten drücken deutlich auf den Gewinn. Marktexperte Martin Goersch erklärt, warum die Aktie dennoch heiß bleibt. Mehr als sieben Prozent geht es am Mittwoch abwärts für die Aktie von Walt Disney. Die Abozahlen für den Streaming-Dienst Disney+ können sich sehen lassen, doch das massive Wachstum kostet Geld und drückt den Gewinn. Der Konsens der Analysten wurde verfehlt und die Aktie anschließend abverkauft. Warum Martin Goersch vom Börsendienst America's Most Wanted trotzdem weiter an Disney glaubt, was der Chart jetzt verrät und wie der Vergleich zu Konkurrent Netflix ausfällt - das sehen Sie im Video! 0:00 Einleitung 1:00 Böse Überraschung 2:30 Blick auf den Chart 5:16 Vergleich mit Netflix 7:50 Fazit