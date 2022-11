DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. November (vorläufige Fassung)

=== 06:30 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:30 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Mitteilung zum Capital Markets Day (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:25 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/1&1 AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/United Internet AG, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz) 07:35 DE/Medios AG, Ergebnis 9 Monate 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q 07:55 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 DE/DE Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren) 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteile zu Informationspflichten im Onlinehandel sowie zu Befugnis von Verbraucherschutzverbänden zur Verfolgung von Datenschutzverstößen *** 09:00 DE/Lanxess AG, Capital Markets Day 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenum 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zur Erlangung von Beweismitteln für Schadenersatzklagen wegen kartellbedingt überhöhter Preise *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/DZ Bank Research, PG zum Jahresausblick 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate 10:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-PK 11:00 DE/Metzler Private Banking, PG zur Investment-Strategie 2023 *** 13:00 NL/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Gespräch bei Seminar der niederländischen Zentralbank *** 14:00 SI/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Roundtable der slowenischen Zentralbank *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+8,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,6% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 15:00 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) Rede bei der Risk Management Association *** 17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate 18:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (4. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen *** - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 4Q (11:00 Telefonkonferenz) - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2022 09:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.