09.11.2022 / 15:32 CET/CEST

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT WKN: 576590 ISIN: DE0005767909 Veröffentlichung gem. § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Stichwort(e): Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen

übermittelt an die Medien am 09.11.2022 um 16:00 Uhr Veröffentlichung gem. § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Die Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") hat am 09.11.2022 einen Darlehensvertrag zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von EUR 25 Millionen von ihrer Muttergesellschaft, Vattenfall Wärme Berlin AG, mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 111b Abs.1 AktG unterzeichnet. Die Vattenfall Wärme Berlin AG hält 80,80 Prozent der Anteile der Gesellschaft und ist damit ein nahestehendes Unternehmen im Sinne des § 111a Abs.1 AktG. Das Darlehen wird in 3 Tranchen von EUR 7 Millionen, EUR 13 Millionen und EUR 5 Millionen zwischen dem 15. November 2022 und dem 30. April 2023 ausgezahlt und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Das Darlehen stellt die Finanzierung der bereits begonnenen Teilprojekte im Zusammenhang mit dem Transformationsprojekt "Kohleausstieg" vor dem Hintergrund gestiegener Brennstoff- und Energiepreise sicher. Die Aufnahme des Darlehens erfolgt zu einer Verzinsung von 3,85% p.a. (fix) und hält einem Fremdvergleich stand. Es gelten die marktüblichen Regelungen bei Bank- und Kapitalmarktfinanzierungen. Berlin, den 09. November 2022 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin

