ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hermes mit "Neutral" und einem Kursziel von 1230 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Luxusgüterkonzern sei vor dem Hintergrund eines potenziellen Abschwungs eine attraktive Möglichkeit, um im Luxusbereich engagiert zu sein, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf Faktoren wie eine besonders gute Markenpositionierung, die derzeit nicht erfüllbare Nachfrage und Preismacht./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 17:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

