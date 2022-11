Die Ignite 3 soll Sportuhrenhersteller Polar dank alter Tugenden und einer Reihe zusätzlicher Funktionen neue Zielgruppen erschließen und gleichzeitig Konkurrenten wie Apple und Google abwehren. In vier Jahrzehnten Firmengeschichte ist Polar so etwas wie ein Synonym für Sportuhren geworden. Doch die Zeiten haben sich geändert und sind gerade für das Geschäft der Finnen deutlich härter geworden. Das liegt nicht nur an Konkurrenten wie Garmin oder Wahoo, die im angestammten Segment aktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...