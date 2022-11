Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 10. November 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfMehr Standorte für Rettungshubschrauber in Baden-Württemberg für mehr Sicherheit - doch einige Kommunen fürchten den Fluglärm, andere die Umverteilung der Standorte. "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 10. November, ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Die politischen Entscheidungsträger:innen im Land wollen die medizinische Notfallversorgung per Rettungshubschrauber verbessern. Aus den acht Hubschrauber-Standorten in Baden-Württemberg sollen deshalb zehn werden und sie sollen sinnvoller verteilt werden. Doch aus dem schnellen Ausbau könnte eine lange Hängepartie werden, denn die Kommunen mischen sich in die Standortwahl ein. Einige wehren sich unter anderem aus Angst vor Fluglärm gegen einen Helikopter im Ort. Andere wollen nicht, dass ihnen ihr Helikopter-Standort genommen wird. Wiegen die Gegenargumente der Kommunen schwerer als eine bessere medizinische Versorgung im Land?Weitere Themen der Sendung:- Der Traum von den eigenen vier Wänden - ausgeträumt? Gast im Studio: Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen- Afghanischer Ortskraft droht AbschiebungARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5365890