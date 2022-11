Köln (ots) -Im Sinne eines ganzheitlichen Konzeptes hat Klosterfrau das Sortiment rund um das bewährte Produkt FEMANNOSE® N unter dem Namen FEMAFRIENDS ausgebaut und durch eine neue Marke und Produkte für das Wohlbefinden ergänzt. Mit FEMAVIVA wurden im Oktober zwei Produkte gelauncht.Mit einem schützenden und pflegendem Intimgel zur äußerlichen Anwendung und einem wohltuenden Tee aus Birken- und Brennnesselblättern und Brombeeren soll besonders auf die Bedürfnisse von Frauen eingegangen werden, auch ideal begleitend zu FEMANNOSE® N. Durch Anwendungstests und Konsumentinnen-Befragungen wurden die Produkte genau auf die Wünsche der Verbraucherinnen abgestimmt.Gel mit besonderer Zusammensetzung schützt und pflegtDas farblose und geruchsneutrale FEMAVIVA Intimgel wurde speziell für die empfindliche Haut im äußeren Intimbereich entwickelt und gynäkologisch und dermatologisch getestet. Es enthält eine aufeinander abgestimmte Kombination wertvoller Inhaltsstoffe. So sorgt D-Mannose mit Hyaluron für eine verbesserte Feuchtigkeitsversorgung der Haut und unterstützt die Funktion der Hautbarriere. Pflanzenstoffe aus Auszügen der Cranberry und Preiselbeere schützen zusätzlich den äußeren Intimbereich. Die besondere Kombination der Inhaltsstoffe erhält außerdem das wichtige Säuregleichgewicht aufrecht und unterstützt den hauteigenen Säureschutzmantel.Wohltuender Tee mit Brennnessel, Birke und BrombeereDer FEMAVIVA Tee mit Brennnessel- und Birkenblättern in hochwertigem Grobschnitt und Brombeerstücken wurde zusammen mit Ernährungswissenschaftler*innen entwickelt - die Birkenblätter unterstützen dabei die Blase und die Harnwege.[1] Brombeerstücke sorgen für einen fruchtigen und aromatischen Geschmack, der sich dank der großen Pyramidenteebeutel-Form bestens entfalten kann. Bei einer spezifischen Konsumentinnen-Befragung zum Thema Blasengesundheit, zur Trinkmengenermittlung und -gewohnheiten wurde ermittelt, dass ein gut schmeckender, fruchtiger Tee mit bewährten Zutaten ein großer Wunsch der Verwenderinnen ist. Dieses Bedürfnis möchte FEMAVIVA nun erfüllen.Über FEMAFRIENDSMit FEMAFRIENDS ist eine neue Dachmarke mit ganzheitlichem Ansatz für das Wohlbefinden der Frau auf dem Markt. Als bewährtes und beliebtes Produkt unterstützt FEMANNOSE® N bei Blasenentzündungen. Als Ergänzung dazu gibt es nun mit dem FEMAVIVA-Gel und -Tee zwei neue Produkte für den äußeren Intimbereich bzw. die Blasengesundheit, die speziell für die Bedürfnisse der Frauen entwickelt wurden und damit das FEMAFRIENDS Sortiment ergänzen.Weitere Informationen unter www.femafriends.de[1] Birkenblätter unterstützen die Ausscheidefunktion über die Harnwege.Pressekontakt:Jana Gernhard / Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und Bildmaterial)Tel.: 0221 925738 40, E-Mail: j.gernhard@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: Cassella-med GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132812/5365906