Bonn/Berlin/Sharm el Sheikh (ots) -Im Rahmen der UN-Klimaschutzkonferenz COP 27 in Sharm el Sheikh, Ägypten, sind am Mitwochmittag die Nominierten für den ersten German SDG Award bekannt gegeben worden.UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller, Juryvorsitzender Ashok Sridharan und die Vorstände des Senats der Wirtschaft, Norbert Streveld und Dr. Christoph Brüssel, benannten im United Nations Climate Change Pavilion die folgenden Kandidaten:Kategorie Unternehmen:- Erneuerbare Energielösungen für Wasseraufbereitungsanlagen - Boreal Light GmbH- Klimaneutrale Baustoffe in Uganda - Impact Building Solutions Foundation Ltd.- Siegel für nachhaltigen Weinanbau - Fair and Green e.V.- Fensterprofil-Recycling - Deceuninck Germany GmbH- Fair Trade Pioniere - GEPA mbH- IT-Refurbishing & Remarketing IT-Geräte - AfB social & green IT gGmbHKategorie Städte / Gemeinden / Landkreise- Nachhaltigkeitsstrategie - Gemeinde Klixbüll- Nachhaltigkeitskonzept - Kreis Euskirchen- Ortsentwicklungskonzept - St. Peter-Ording- Bundesgartenschau - Mannheim- Nachhaltigkeitskonzept - Stadt GeestlandKategorie Jugend & Bildung- youpaN - Stiftung Bildung- Naturschutz2go - Jonte Mai- Virtuelle 360Grad Bildungs-Rundgänge - kollektiv ZUKUNFT- Schulnetzwerk Deutschland und Mittlerer Osten - Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS)- Klasse! Im Grünen - Stadtpark Norderstedt GmbHDie Bekanntgabe der Nominees konnte online am Livestream verfolgt werden.Die SDG's enthalten viele Kernbotschaften der ökologisch sozialen Marktwirtschaft, daher verleiht der Senat der Wirtschaft in diesem Jahr den ersten German SDG Award. Ziel der Auszeichnung ist es, durch die Würdigung vorbildhafter SDG-Leuchtturmprojekte , immer mehr Menschen, Unternehmen und Organisationen zu mehr Nachhaltigkeit zu inspirieren und motivieren.Die Verleihung des Preises erfolgt dann am 10. Dezember in München. Auch dort wird der frühere Bundesminister und heutige UNIDO Generaldirektor Dr. Gerd Müller die Verleihung begleiten.Pressekontakt:Marc Härthe / 0160-743 79 43 / marc.haerthe@senat-deutschland.deOriginal-Content von: Senat der Wirtschaft Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153470/5365914