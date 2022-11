FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Der Einstieg der Finanzinvestoren GIP und KKR bei der Funkturmtochter Vantage Towers des britischen Telekommunikationsanbieters sei signifikant positiv für dessen Aktien, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vodafone werde durch die Transaktion seinen Verschuldungsgrad erheblich senken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 14:07 / CET



ISIN: GB00BH4HKS39

