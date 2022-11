init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807) bietet "seinen Kunden" gerade in Zeiten kräftig gestiegener Kraftstoffpreise Möglichkeiten Kosten zu sparen - weiterer Grund für die Digitalisierung im Bereich Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Im Q3 konnten die Karlsruher einen kräftigen Wachstumsschub hinlegen und machten das schwächere erste Halbjahr vergessen - was auch die Anleger mit einem aktuellen Kursplus von 8 % (10:48 Uhr, XETRA) gestern feierten. Heute hat sich die Aktie jedoch nochmals einen kräftigen Kursanstieg gegönnt. Weshalb? ...

