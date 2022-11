Goldpreis erobert 1.700-Dollar-Marke zurück - US-Inflation im Blick

Der Goldpreis hat seinem jüngsten Aufwärtstrend zur Wochenmitte zunächst Tribut gezollt. Insgesamt gestaltet sich die Stimmung dank einer nachlassenden Dollardynamik nebst rückläufigen US-Renditen für das gelbe Edelmetall allerdings gut. In diesem Zusammenhang kann auch die technische Barriere von 1.700 Dollar zurückerobert werden, was das Aufwärtsmomentum forciert.

Spätestens jetzt dürften sich Gold-Anleger für die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am morgigen Donnerstagnachmittag warmlaufen.

Eine Feinunze kostet am Mittag zunächst 1.709 Dollar und damit 0,20 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Euro gibt gegenüber Dollar zunächst nach - US-Zwischenwahlen im Mittelpunkt Die europäische Gemeinschaftswährung hat zur Wochenmitte und damit einen Tag nach den US-Zwischenwahlen (Midterms) zunächst etwas nachgegeben. Mit 1,0060 Dollar büßt das Währungspaar rund 0,14 Prozent im Vergleich zum Vortag ein.

Der erwartete Erfolg der Republikaner war ersten Erkenntnissen nach ausgeblieben. Im Rennen um die Mehrheit im Senat scheint sich indes ein enges Rennen abzuzeichnen.

Eine insgesamt nachlassende Dollardynamik dürfte jedoch insbesondere durch die nachlassenden Zinsfantasien jenseits des Atlantiks zu begründen sein. Anleger hofften zuletzt immer wieder, dass die US-Notenbank Federal Reserve in Zukunft eine behutsame Geldpolitik einschlagen könnte, um die Wirtschaft vor einem Kollaps zu bewahren. Fed-Chef Jerome Powell hatte etwaigen Hoffnungen allerdings vor einer Woche auf der Fed-Notenbanksitzung eine Absage erteilt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

