Also bei Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) scheinen die Marktteilnehmer eine ganz klare Meinung zur geplatzten Übernahme von Yamana Gold zu haben. Denn der Kursverlauf explodiert förmlich in Südafrika. So war bereits am 28. Oktober 2022 von der Van Eck Associates Corporation zu lesen, dass die Fusion ein komplexeres Unternehmen mit wenig Synergieeffekten schaffen würde. Sowohl Yamana Gold Inc als auch Gold Fields würden allein besser abschneiden als die kombinierte Gruppe. Denn das rückläufige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...