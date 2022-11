FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 10. November



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen (9.30 h Call)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, 9Monatszahlen und Investorentag

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HomeToGo, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day mit neuen Mittelfristzielen und Strategie (9.00 h Pk) 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:25 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: OHB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen (11.00 h Call)

07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen (12.00 Call Analysten) 07:35 DEU: Medios, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q3-zahlen

08:00 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3 Trading Statement

08:15 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen

09:00 FIN: Fortum, 9Monatszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

10:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day

17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Lanxess, Capital Market Day

DEU: KfW, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), 10/22 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 09/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/22

14:30 USA: Realeinkommen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH entscheidet: Welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben?, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH entscheidet, ob Verbraucherschützer ohne konkret Betroffene Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen, Karlsruhe

09:00 DEU: BGH verhandelt zum Amazon-Partnerprogramm: Haftet die Plattform für sogenannte Affiliates?, Karlsruhe

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Online-Pk zu Weihnachtsgeschäft

11:00 DEU: Bankhaus Metzler, Pressegespräch von Metzler Private Banking: Investment-Strategie 2023, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Drogeriemarktkette dm (auch online), Karlsruhe

EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

KHM: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Phnom Penh

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi