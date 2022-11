Kurse oberhalb von 8 Euro hatte die Aktie von Masterflex zuletzt Ende 2018 gesehen - damals allerdings auf dem Weg nach unten. Spätestens seit der Ende Oktober kommunizierten Prognoseanhebung hat die Notiz von Masterflex aber den Turbo eingeschaltet und ist auf ein Vier-Jahres-Hoch gestiegen. Viel deutlicher kann ein Ausbruch nach oben eigentlich nicht aussehen. Dabei ... The post Masterflex: Schneller unterwegs als gedacht appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...