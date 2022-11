Verbesserte Volumetrische Simulationen in Cinema 4D, Symmetrisches Modeling in Forger, Real Lens Flares und Workflow-Verbesserungen für Trapcode sind die Highlights im November

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer und Visual Effects Artists, kündigt heute mehrere Updates der Produktlinie des Unternehmens an. Das November-Release enthält ein neues, brandheißes Feature für Cinema 4D Pyro. Pyro ermöglicht es Artists, Feuer, Rauch und Explosionen zu erzeugen und ganz einfach auf der GPU oder der CPU zu simulieren. Zu den weiteren Cinema 4D Features zählen eine integrierte Redshift-Kamera und Radiale Symmetrie für das Modeling. Forger erweitert seine professionellen Modeling-Funktionen um die erweiterten Symmetrie-Funktionen von Cinema 4D. Die neueste Version von VFX erweitert Real Lens Flares mit zusätzlichen natürlichen Elementen und ermöglicht die optische Simulation von Schmutz- und Beugungseffekten. Außerdem bietet die neueste Version von Trapcode eine aktualisierte, interaktive Benutzeroberfläche für die Kurven und Farbverläufe von Particular.

Maxon One Receives New Features and Improvements in November Release: Cinema 4D receives new Pyro tool, Trapcode Particular shines in an updated UI, the first full version of Real Lens Flares is released and Forger expands professional modeling capabilities. (Graphic: Business Wire)