Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Decision Intelligence-Plattformen und Finalist bei den CRN Channel Awards 2022, hat Bill Clayton zum Vice President of Global Partner Sales berufen. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware zurück. Clayton hatte verschiedene Positionen bei weltweit führenden Technologieunternehmen wie IBM und Oracle inne. Zuletzt war er Director of Global Systems Integrators für die Regionen EMEA und APAC beim Unternehmensdatenspezialisten Stibo Systems.

Clayton wird vom Londoner Büro von Pyramid Analytics aus das weltweite Netzwerk des Unternehmens aus Systemintegratoren (SI), Wiederverkäufern (Value-Added Resellers, VARs), Distributoren, globalen Informationsdiensten und Beratungsunternehmen sowie ergänzenden Technologieunternehmen ausbauen. Das Partnerprogramm bildet einen wichtigen Teil der Wachstumsstrategie von Pyramid, mit der die bahnbrechende und transformative Technologie des Unternehmens Kunden in aller Welt zugänglich gemacht werden soll.

Wichtige Punkte:

Pyramid sucht aktiv nach Partnern, investiert in die Schulung und Entwicklung von Partnern und startet gemeinsame Markteinführungsprogramme mit seinen Partnern.

Pyramid hat die Zahl seiner Partner in allen Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, im vergangenen Jahr verdreifacht, und zwar in Nordamerika, Großbritannien und Irland, Europa, Skandinavien, im Nahen Osten und in Südafrika.

Der neue VP of Global Partner Sales bringt 12 Jahre Erfahrung im systematischen Neuaufbau von Partner-Ökosystemen in die gerade erst geschaffene Position ein.

Pyramid ist ein Finalist der CRN Channel Awards 2022 in der Kategorie "Emerging Vendor of the Year" (Aufstrebender Anbieter des Jahres). Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die das Wachstum von Vertriebspartnern unterstützt haben.

Clayton kommt zu Pyramid, nachdem er zwei Jahrzehnte lang erfolgreiche und innovative Teams auf der ganzen Welt in der Unternehmenssoftware-Branche geleitet hat, davon 12 Jahre im Bereich Daten und Analysen. Vor seinem Wechsel zu Pyramid war er Director of Global Systems Integrators, EMEA und APAC, bei Stibo Systems. Clayton war früher Director EMEA Strategic Alliances bei Tealeaf Technology, einem IBM-Unternehmen.

Clayton stellte seine persönliche Beharrlichkeit und Entschlossenheit unter Beweis, als er in 24 Stunden eine Strecke von 100 km von London nach Brighton zu Fuß zurücklegte, um den UK Blind Veterans Trust zu unterstützen. Diese Qualitäten wird er nun in die Erweiterung und Entwicklung der globalen Reichweite des Pyramid-Partnernetzwerks einbringen.

Decision Intelligence die nächste Innovation im Bereich Big Data Analytics

Die nächste bedeutende Innovation in der Analytik ist die Künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Data Preparation, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationshürden durch Automatisierung der hochtechnischen Arbeit, die für die Aufbereitung und Analyse von Daten und die Erstellung und Freigabe von Berichten und Dashboards geleistet werden muss.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengestützte Erkenntnisse, die es allen Nutzern ermöglichen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Pyramid Platform bietet einen sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht einen automatisierten und verwalteten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Preparation, Business Analytics und Data Science mit KI-Orientierung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform die Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics.

Zitate:

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitgründer von Pyramid Analytics: "Bill blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern zurück. Wir freuen uns, eine so erfahrene, talentierte und einfühlsame Person in der Pyramid-Familie willkommen zu heißen. Sein Einstieg bei uns ist ein weiterer Beleg für unser Bestreben, erheblich in unsere Partnerschaften zu investieren, um die Pyramid Decision Intelligence Platform einem breiteren Markt noch effizienter zugänglich zu machen."

Bill Clayton, Vice President of Global Partner Sales von Pyramid Analytics: "Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist das nächste große Ding im Bereich Augmented Analytics, einer Kategorie, in der das Unternehmen neben anderen Auszeichnungen und Ehrungen die Spitzenposition im Gartner-Report Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms1 einnimmt. Es ist erfreulich, die einzige vollständige und einheitliche Decision-Intelligence-Plattform zu repräsentieren und sie den weltbesten Analyse-Experten zur Verfügung zu stellen, um allen Entscheidungsträgern in Unternehmen die Macht der Daten zu geben."

Über Pyramid Analytics

Pyramid st die nächste Stufe der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse, mit denen sich schnellere, optimierte Entscheidungen treffen lassen, da sie einen direkten Zugriff auf alle Daten bietet, einen geregelten Self-Service für alle Nutzer ermöglicht und alle Analyseanforderungen in einer quellcodefreien Umgebung erfüllt. Die Pyramid Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Orientierung, was die Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie einen Demotermin.

Pyramid Analytics hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und unterhält regionale Zentralen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt weltweit, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

