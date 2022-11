Tagesausblick 10.11.: DAX pendelt in enger Range. Warten auf US-Inflationszahlen!

Richard Pfadenhauer,

Die Zwischenwahlen in den USA sind vorbei. Historisch betrachtet war das Jahr danach häufig von steigenden Aktiennotierungen gekennzeichnet. Ob dies auch dieses Mal gilt, bleibt noch offen. Seit Mitte Oktober sind DAX, CAC40 und EuroStoxx50 im Aufwärtstrend. CAC40 und EuroStoxx50 konnten dabei sogar die 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich lassen. Der DAX kämpft aktuell noch mit dem technisch wichtigen Level. Morgen werden Daten zu den US-Verbraucherpreisen veröffentlicht. Möglicherweise können sie Impulse geben.

An den Anleihemärkten blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere stagnierten mehrheitlich im Bereich des gestrigen Schlussstands. Dies gilt auch für die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Ölpreis hat derweil die Zugewinne der vergangenen Woche inzwischen wieder gänzlich abgegeben. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 94 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Tage heute fort. Der bevorstehende Führungswechsel und die anstehende Fussball-WM beflügelten. Die erneute Senkung der Jahresprognose wurde derweil ignoriert. Bayer konnte von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. Die Aktie tauchte heute unter die Marke von EUR 50. E.On gab heute leicht nach, blieb allerdings in der Range der vergangenen Handelstage. Die Geschäftszahlen von Q3 gaben somit keine neuen Impulse. Der Biotechnologiekonzern Evotec brach heute zweistellig ein nachdem gestiegene Energiekosten und Investitionen in den Ausbau der Produktion im abgelaufenen Quartal den Gewinn stark belastet haben. Lanxess konnte in Q3 2022 den Umsatz zwar deutlich steigern. Die hohen Energiekosten ließen den Gewinn jedoch nur marginal ansteigen. Die Anleger quittierten das Zahlenwerk mit einem Kursminus von über drei Prozent.

Morgen melden unter anderem 1&1, Allianz, ArcelorMittal, AstraZeneca, Continental, Credit Agricole, Deutsche Euroshop, Deutsche Telekom, Dürr, Fielmann, K+S, Knorr Bremse, LEG Immobilien, Merck, Richemont, RWE, SAF Holland, SMA Solar, Ströer, Verbio, Wacker Neuson und Zurich Insurance finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Brenntag lädt zur Investorenkonferenz.

Wichtige Termine

"Energy and the Economy: The New Energy Landscape" Konferenz- 1535 Rede von FED-Präsident von Dallas Logan - 1930 Rede von FED-Präsident von Kansas City George

Economic Bulletin der Europäischen Zentralbank

Italien: Industrieproduktion, September

PK des Handelsverbands Deutschland zu den Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft

Gespräch mit EZB-Chefbankenaufseher Enria bei einem von der De Nederlandsche Bank organisierten Seminar

USA: Verbraucherpreise, Oktober

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW44

Rede von FED-Präsident von Philadelphia Harker vor der Risk Management Association, Philadelphia Chapter über die wirtschaftlichen Aussichten

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.700/13.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.540/12.650/12.930/13.200/13.450 Punkte

Der DAX pendelte heute in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Der signifikante Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie läßt somit noch auf sich warten. Dies würde bestätigt, wenn die Hürde bei 13.700 Punkte überwunden ist. Bis dahin muss mit Rücksetzern bis in die Unterstützungszone (13.200 / 13.450 Punkte) gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.07.2021 - 09.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2014- 09.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

