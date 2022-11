Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Nach den wichtigen Zwischenwahlen in den USA agierten die Anleger vorsichtig. Der Leitindex DAX fiel um 0,16 Prozent auf 13.666,32 Punkte, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit Mitte August erreicht hatte. Während des leichten Rücksetzers wurde gleichwohl der Vortagesausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie erst einmal bestätigt. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Der MDAX der mittelgroßen ...

