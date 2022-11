Der Weihnachtsgeschenkführer von Techstars stellt mehr als 100 Produkte und Dienstleistungen von Techstars-Gründern vor

Techstars, ein globales Investmentunternehmen, das Unternehmern in ihrer Frühphase Zugang zu Kapital, persönlicher Betreuung und Programmen bietet, hat heute den Techstars Gift Guide neu aufgelegt, der Produkte und Dienstleistungen von aktuellen und ehemaligen Unternehmensgründern aus der ganzen Welt vorstellt. Käufer können mehr als 100 Waren und Dienstleistungen von Unternehmen in der Frühphase und darüber hinaus auswählen und kaufen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005215/de/

The Techstars Gift Guide showcases more than 100 products and services from Techstars founders (Photo: Business Wire)

Der Online-Geschenkkatalog von Techstars umfasst Kategorien wie Kleidung und Lifestyle, Bildung, Lebensmittel und Getränke, Haustiere, Haus und Outdoor, Gesundheit und Fitness sowie Spielzeug und Spiele. Jeder Eintrag enthält ein kurzes Unternehmensprofil und einen Hinweis auf das globale Accelerator-Programm von Techstars, dem das Unternehmen angehört. Es gibt ein Techstars-Unternehmen, das für jeden auf Ihrer Weihnachtseinkaufsliste ein passendes Geschenk bereithält, angefangen bei der technischen Unterstützung und dem Unterricht für ältere Erwachsene von Candoo Tech bis hin zur Förderung von STEAM-Kenntnissen bei Kindern in einem interaktiven Spiel von Unruly Splats.

"Der Kauf von Weihnachtsgeschenken von kleinen Unternehmen ist etwas, das viele Menschen sich wünschen, aber die Suche nach den richtigen Geschenken kann eine Herausforderung sein, was endloses Stöbern und Recherchieren über die Unternehmen, die die Produkte verkaufen, erfordert", so Matthew Grossman, Chief Brand and Communications Officer von Techstars. "Der Techstars Gift Guide ist ein One-Stop-Shop, der den Aufwand vereinfacht und gleichzeitig talentierte Unternehmen unterstützt und ihre Produkte und Dienstleistungen bei Verbrauchern überall bekannt macht."

"Das Techstars-Netzwerk ist in vielerlei Hinsicht sehr leistungsfähig, und ich bin begeistert, wieder einmal mit dem Techstars-Team zusammenzuarbeiten, um meine Produkte mehr Frauen vorzustellen", erklärte Mitchella Gilbert, CEO von Oya Femtech Apparel. "Als farbige Frau ist dies eine großartige Gelegenheit, die es Firmengründerinnen wie mir ermöglicht, unsere Kreationen einem großen Publikum vorzustellen und zu zeigen, wie sehr ein Techstars-Unternehmen wachsen kann."

Mitchella Gilbert war Teilnehmerin in der Klasse Sports Accelerator Powered by Indy-Klasse 2022 von Techstars. Oya Femtech vertreibt Funktionskleidung, die wissenschaftlich für die Gesundheit und den Komfort von Frauen entwickelt wurde.

Paperstack, ein Techstars-Portfoliounternehmen aus dem Jahr 2021, das am Equitech-Accelerator-Programm teilgenommen hat, unterstützt E-Commerce-Händler mit Finanzinformationen zum Betriebskapital, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Auch Paperstack hat einen eigenen, auf den E-Commerce ausgerichteten Weihnachtsgeschenkführer erstellt. Dieser einzigartige Produktkatalog enthält die besten Angebote seiner Kunden sowie Rabattcodes. Viele der über 100 E-Commerce-Marken sind auch ehemalige Techstars-Unternehmen.

Über Techstars

Das weltweite Techstars-Netzwerk verhilft Unternehmern zum Erfolg. Techstars wurde 2006 gegründet und begann mit drei schlichten Ideen: Unternehmer schaffen eine bessere Zukunft für alle, Zusammenarbeit treibt Innovationen voran, und großartige Ideen können von überall herkommen. Inzwischen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen auf der Welt in die Lage zu versetzen, zum Erfolg von Unternehmen beizutragen und davon zu profitieren. Wir betreiben nicht nur Accelerator-Programme und Risikokapitalfonds, sondern bringen auch Startups, Investoren, Unternehmen und Städte zusammen, um den Aufbau florierender Startup-Communities zu unterstützen. Techstars hat in mehr als 3.100 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 140 Milliarden Dollar investiert. www.techstars.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005215/de/

Contacts:

Jennifer Pakradooni

jennifer.pakradooni@techstars.com