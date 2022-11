Einen brutalen Absturz um -39% auf 1,57 US$ erlebt heute die Amyris-Aktie (WKN: A2PSR2). Anleger ergreifen nach Vorlage der Quartalszahlen panikartig die Flucht. Ist das eine gute Gelegenheit, um ein Schnäppchen zu machen? Amyris mit Sitz in Emeryville im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Unternehmen der synthetischen Biotechnologie. Es wendet seine Lab-to-Market-Biotechnologieplattform an, um leistungsstarke, natürliche und nachhaltig erzeugte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...