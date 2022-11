Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Meyer Burger gibt das Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt: 97,23 Prozent der maximalen Anzahl angebotener Aktien wurden durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet



09.11.2022 / 19:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Meyer Burger Technology AG gibt das Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt: Bis zum Ende der Ausübungsfrist am 9. November 2022 um 12:00 Uhr MEZ wurden 97,23 Prozent der maximalen Anzahl angebotener Aktien (das heisst 908'799'241 von 934'671'850) durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet.



Wie in früheren Mitteilungen und im Prospekt zum Bezugsangebot bereits kommuniziert, werden neue Aktien, für die innerhalb der Frist keine Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, zum Verkauf angeboten oder anderweitig am Markt platziert - mit dem Ziel, einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen zu erzielen.



