London (ots/PRNewswire) -Harrington wird die Entwicklung integrierter Talentstrategien leiten, um Kunden von KellyOCG beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützenKellyOCG, die Outsourcing- und Beratungsgruppe von Kelly, hat Adelle Harrington als Vice President, EMEA für KellyOCG Managed Service Provider (MSP) und angrenzende Personallösungen, einschließlich Leistungsbeschreibung, direktes Sourcing und Beratung ernannt. Sie ist der Präsidentin von KellyOCG Tammy Browning unterstellt und ist ein Mitglied der Führungsspitze des Unternehmens.In ihrer neuen Rolle wird Harrington mit KellyOCG-Kunden zusammenarbeiten, um langfristige, stärker integrierte und intelligentere Talentstrategien bereitzustellen und zu implementieren, die die Unternehmensleistung optimieren und geschäftliche Agilität verbessern, indem sie eine Reihe von technologiegestützten Personallösungen und hoch qualifizierte Mitarbeiter aus der gesamten Talentlandschaft nutzt."Die Unterstützung unserer Kunden in der Region EMEA bei ihren Personalherausforderungen und der Ausbau unserer regionalen Präsenz ist eine der obersten Prioritäten für KellyOCG. Ich bin zuversichtlich, dass Adelle die ideale Wahl ist, um diese Anstrengungen zu leiten, angesichts ihrer globalen Erfahrung und ihres lokalen Fokus, ihrer Erfolgsbilanz mit Kunden, ihrer umfassenden Lösungskompetenz und ihrer umfangreichen lokalen und globalen Markteinsichten", sagte Browning.Als versierte Führungskraft mit mehr als 19 Jahren Erfahrung in der Branche der Personallösungen hat Harrington Führungspositionen mit globaler Verantwortung in den Bereichen operatives Geschäft, Lösungsdesign, Produktentwicklung, Personalplanung und Beratungsdienstleistungen in den Regionen EMEA und APAC durchlaufen. Zuletzt war sie als Global Practice Lead für KellyOCG Consulting tätig und arbeitete mit Kunden an der Entwicklung von Personalstrategien für die Zukunft, damit diese ihre Geschäftsziele erreichen können.2003 wechselte Harrington als temporäre Beraterin zu Kelly und wechselte später in die Region Asien-Pazifik (APAC), wo sie im Outsourcing-Geschäft tätig war. Dort leitete sie mehrere der ersten MSP von Kelly in der Region und half beim Aufbau von Büros und Teams in verschiedenen Ländern, um die regionale Präsenz von Kelly zu vergrößern. Harrington kehrte 2009 zur Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zurück, um mehrere globale MSP-Programme zu führen.Harrington ist leidenschaftlich daran interessiert, Veränderungen voranzutreiben und Innovationen zu unterstützen. Sie fördert die Anpassungsfähigkeit in ihrem Team und unter ihren Kollegen als einen der wichtigsten Werte im schnelllebigen Geschäftsumfeld von heute. Sie ist zertifiziert als "Contingent Workforce Professional" durch Staffing Industry Analysts und als "Strategic Workforce Planner" durch das Human Capital Institute. Harrington ist außerdem Trägerin des grünen Gürtels von "Lean Six Sigma" und hat das Zertifikat "Kaizen Foundation und Practitioner"."Ich fühle mich geehrt, das EMEA-Team von KellyOCG zu leiten, während wir mehr Kunden dabei unterstützen, ihre Personalstrategien neu zu gestalten, um ihre Geschäftsziele zu erreichen", sagte Harrington. "Das EMEA-Team von KellyOCG ist ein Experten-Powerhouse mit umfangreichem Wissen und Expertise in den Bereichen Lösungsdesign, Technologie und Änderungsmanagement. Gemeinsam werden wir den Standard dafür erhöhen, was es bedeutet, der bevorzugte Anbieter für integrierte Talentstrategien zu sein."KellyOCG geht seit fast 20 Jahren den Herausforderungen im Personalbereich für unsere Kunden in EMEA auf den Grund. Unser Team von 160 Experten aus 29 Ländern begrüßt offene und ehrliche Diskussionen, um die tatsächlichen Probleme zu verstehen, mit denen Kunden konfrontiert sind. Unabhängig davon, ob unsere Kunden MSP, Recruiting Process Outsourcing (RPO), Direct Sourcing oder eine umliegende Lösung benötigen, wird unser Team von zuverlässigen Beratern mit globalem Wissen und lokaler Marktkompetenz die richtige Personallösung entwickeln, um für ihr Unternehmen die größte Wirkung zu erzielen.Informationen zu KellyOCG®KellyOCG verbindet Unternehmen mit den talentierten Menschen, die sie benötigen, um ihr Geschäft durch unsere konkurrenzlose globale Talent-Lieferkette und führende Personallösungen zu fördern und auszubauen, einschließlich Managed Service Provider (MSP) und Recruiting Process Outsourcing (RPO). Wir kombinieren jahrzehntelange Erfahrung in der Personalbranche mit proprietären Einblicken und einem kontinuierlichen Fokus auf Technologie, um erstklassige Programme zu erstellen, die die einzigartigen Anforderungen eines Unternehmens an die Belegschaft erfüllen, damit es den Weg des umfassenden Talentmanagements antreten kann. Unsere Fähigkeit, vorauszusehen, was für Talentlösungen als Nächstes ansteht, führt dazu, dass wir den Status quo infrage stellen, was uns zu einem zuverlässigen Partner für unser globales Kundenportfolio macht, das sich über führende Branchen in den Regionen Nordamerika, APAC und EMEA erstreckt. Besuchen Sie kellyocg.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.