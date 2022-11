Peking (ots/PRNewswire) -Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye hat aktiv an der 5. China International Import Expo (CIIE) teilgenommen, die letzte Woche in Chinas Wirtschaftszentrum Shanghai eröffnet wurde.Als "zentrales unterstützendes Unternehmen" und "Diamantmitglied" des Internationalen Wirtschaftsforums Hongqiao hat sich Wuliangye umfassend an der diesjährigen Messe beteiligt, die darauf abzielt, neue Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit vorzustellen und dem Aufbau einer offenen Weltwirtschaft sowie der Förderung einer integrativen und nachhaltigen globalen Entwicklung wichtige Impulse zu verleihen.In diesem Jahr hat Wuliangye seine Ausstellungsfläche auf der CIIE vergrößert und das Wuliangye Culture Experience Center eingerichtet, das zu einem der meistbeachteten Ausstellungsbereiche der Messe wurde.Das Wuliangye Cultural Experience Center mit chinesischen Elementen wie Pflaume und Bambus, chinesischer Malerei und Kalligraphie zeigt dreidimensional die Vorteile von Wuliangyes einzigartiger ökologischer Umgebung, hochwertigen und seltenen alten Kellern und traditionellen Brautechnologien. Ziel ist es, den internationalen Kunden die tiefgründige Spirituosenkultur und das einzigartige immaterielle Kulturerbe vorzustellen und der Welt das innovative Entwicklungskonzept und den nachhaltigen Entwicklungsweg von Chinas führenden Spirituosenunternehmen näher zu bringen.Während der Veranstaltung äußerten sich sowohl in- als auch ausländische Kunden sehr positiv zum Geschmack des Wuliangye-Likörs und zur tiefgründigen Kultur des chinesischen Baijiu, nachdem sie das Wuliangye Culture Experience Center betreten hatten, um sich über die verschiedenen Likörprodukte von Wuliangye wie beispielsweise die wichtigsten Liköre, personalisierte Produkte und hochwertige kulturelle Sammlungsprodukte zu informieren.Passend zu den Designelementen der CIIE brachte Wuliangye auf der 5. CIIE auch seinen Gedenkschnaps und die Kreativ- und Kulturprodukte auf den Markt, die auf der Messe große Beachtung fanden.Wuliangye hat bereits fünf Jahre in Folge an der CIIE teilgenommen und ist zu einer unverzichtbaren "Spirituosenmacht" auf der Messe geworden.Die fünfte CIIE läuft vom 5. bis zum 10. November in Shanghai. Als weltweit erste Importmesse auf nationaler Ebene findet sie seit 2018 jedes Jahr in der ostchinesischen Metropole statt.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330992.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1942287/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-wuliangye-sucht-auf-der-5-ciie-nach-neuen-moglichkeiten-der-internationalen-zusammenarbeit-301673606.htmlPressekontakt:Jingyan Gao,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5366029