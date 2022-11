Für die die Aktie der Allianz ist es zuletzt richtig gut gelaufen. Seit Anfang Oktober steht sie knapp 20 Prozent im Plus. Nun könnten die Q3-Zahlen für weitere Impulse sorgen. Der Versicherungskonzern Allianz hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient aber weniger umgesetzt als Analysten erwartet hatten.Für 2022 rechnet der Konzern laut einer am späten Mittwochabend verbreiteten Mitteilung mit einem operativen Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4-14,4 Milliarden Euro. Im dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...