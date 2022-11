München (ots) -Schwer was los in der 3. Liga am 16. Spieltag: Mannheim gewinnt glücklich 2:1 gegen Zwickau, dessen Abwehrchef Jan Löhmannsröben ist anschließend stinksauer auf den Schiedsrichter, der vor dem 0:1 durch Freistoß für Waldhof ein Handspiel des Zwickauers sah: "Was ist das hier? Keine Arme, keine Schokolade oder wat? Ich habe dem Schiri noch gesagt, ich spiel den Ball erst mit der Brust. Ich habe halt Arme zum Bewegen!" Mannheim bleibt zumindest daheim Spitzenreiter und Boss Bernd Beetz will von seinen Aufstiegsambitionen nicht abweichen: "Wir haben Ziele, die wollen wir erreichen. Wir haben Potenzial, wir haben die PS und die müssen wir mit einer guten Strategie auf die Straße bringen." In Osnabrück provoziert ein Pappbecher-Wurf aus der VfL-Tribüne fast einen Spielabbruch gegen Verl. Osnabrück nutzt die zehnminütige Pause, dreht die Partie zum 2:1. "Wir hatten 2 Unterbrechungen, die uns ganz gutgetan haben. Wobei die zweite natürlich gar nicht geht. Das wirft so ein schlechtes Licht auf unsere Fans", monierte Trainer Tobis Schweinsteiger. Wieder mal Herbst-Tristesse beim TSV 1860 München: schwacher Auftritt beim 0:2 bei den Freiburg-Youngstern, die 3. Niederlage ohne eigenen Torerfolg in Folge kassiert, Aufstiegsplatz vorerst futsch - da steht Freiburgs Zweite als Zweiter. Zu schwach oder "nur" Ergebniskrise bei Sechzig? "Sowohl als auch", erklärte Trainer Michael Köllner.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Borussia Dortmund II eröffnet m Freitag gegen Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue den 17. Spiel. Live ab 18. 30 Uhr bei MagentaSport. Am Samstag folgt dann u.a. das Topspiel SV Elversberg gegen den SC Freiburg II - live ab 13:45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport. Top am Montag ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München gegen RW Essen.SC Freiburg II - TSV 1860 München 2:0Die Freiburger klettern auf den 2. Platz. Bei 1860 München läuft es seit dem blitzsauberen Saisonstart mit 6 Siegen seit Wochen nicht mehr wirklich rund. Der Abstand zu Elversberg wird immer größer.Michael Köllner, Trainer 1860 München:"Am Ende war das hier zu harmlos und wenn du hier nicht den Killerinstinkt hast, dann ist das schwer.... Vorne waren wir zu harmlos, sonst haben wir alles gegeben. In den Umschaltsituationen haben wir zu viel weggegeben."Ist die 3. Niederlage eher spielerische Krise oder eine Ergebniskrise? "Sowohl als auch. Wir waren in Bayreuth schlecht, eine Halbzeit lang schlecht. Wir haben am Samstag gegen Saarbrücken ein richtig gutes Spiel gemacht. Da hat das Ergebnis nicht gepasst. Das kann man nicht auf einen Aspekt reduzieren, das ist ein Mix aus allen. Heute war's schade, dass wir gleich früh mit 0:1 zurücklagen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aEY4aEtYc0hGZHROS0k3NnYyc3RSZz09Kapitän Stefan Lex: "Wir hatten eine sehr gute Ausgangsposition, die haben wir uns mit den 3 Niederlagen verspielt. Jetzt müssen wir wieder zurück in die Spur finden. Am Montag (gegen Essen) einen Dreier einzufahren."Thomas Stamm, Trainer Freiburg lobte die "unglaubliche Energieleistung" und erklärt den 2. Platz so: "Selbstvertrauen - viel Selbstvertrauen. Wir trainieren seit Wochen sehr gut, jetzt hatten wir auch ein paar gute Spiele belohnen können. Mit Selbstvertrauen steht und fällt vieles im Leben."SV Waldhof Mannheim - FSV Zwickau 2:1In Mannheim läuft es aktuell gar nicht. Die Ergebnisse stimmen nicht und der Anschluss an die Aufstiegsplätze ist in weite Ferne gerückt. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen konnte lediglich eines gewonnen werden. Die Zwickauer stoppten mit dem Sieg gegen Osnabrück den Negativtrend mit sieben Spielen ohne Sieg.Bei Christian Neidhart, Trainer Mannheim, überwog die Zufriedenheit nach zuletzt wieder einigen Unruhen im Klub: "Wir sind nach dem Ausgleich nicht zusammengebrochen wie zuletzt auswärts...Wir sind drangeblieben und hatten das Matchglück auch mal auf unserer Seite."Neidhart hatte zuletzt Führungsspieler vermisst und das Team kritisiert: "Ich habe damit gar keine Unruhe reingebracht. Ich finde das auch gar nicht schlimm, der Mannschaft so was zu sagen. Das zeigt uns eigentlich mehr, dass wir es als Kollektiv schaffen müssen."Der Unterschied von Mannheim zuhause und auswärts? "Unsere Fans!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bkhGVm9kbmwvOHc3dmRIVGIwczBydz09Mannheims zweifacher Torschütze Pascal Sohm: "Ich hatte das noch nie, das wir so extrem auseinanderliegen, zu Hause und auswärts. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben."Wir brauchen Punkte", sagt Joseph Enochs, Trainer Zwickau, als Viertletzter: "Wir sind gut beraten, in Dresden was mitzunehmen.""Ich bin absolut gebrochen gerade", meinte Zwickaus Jan Löhmannsröben, dessen angebliches Handspiel zum 0:1 für Mannheim führte: "Ja also bitte - willste mich verarschen, Alter? Was ist das hier? Keine Arme, keine Schokolade oder wat? Ich habe dem Schiri noch gesagt, ich spiel den Ball erst mit der Brust. Ich habe halt Arme zum Bewegen...Wir müssen uns halt verlassen, dass die Schiris ihren Job machen. ....Wir können jetzt hier rumheulen. Aber wir haben in 3 Tagen gegen Dynamo ein Ost-Derby. Punkten, punkten, punkten - damit wieder über den Strich kommen."Der Link zum Interview mit Löhmannsröben: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dGIxazB3SzhRUWx6UDFza3RiQ3BlQT09Präsident Bernd Beetz zur sportlichen Situation: "Unser Chef-Psychologe ist der Christian Neidhart. Der wird das schon richten. Wir sind zufrieden mit der Heim-Bilanz, wir sind nicht zufrieden mit der Auswärts-Bilanz. Es kann nicht sein, dass wir in 7 Spielen nur einen Punkt machen."Boss Beetz über den Trainer Neidhart: "Also ich finde die Arbeit von Christian Neidhart sehr gut."Beetz über das Ziel Aufstieg: "Ach Leute, das ist Sport. Das sind Leistungssportler. Wir wollen Ziele erreichen. Das ist ja keine altruistische Veranstaltung. Wir haben Ziele, die wollen wir erreichen. Wir haben Potenzial, wir haben die PS und die müssen wir mit einer guten Strategie auf die Straße bringen."Zu Neuverpflichtungen in der Winterpause: "Wenn wir uns irgendwie verstärken können, dann machen wir das!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXJCMHhqVDA3OE5XdHhPRnVGWWRZdz091. FC Saarbrücken - VfB Oldenburg 3:1Saarbrücken greift wieder voll an. Sechs Pflichtspiele ist der 1. FC wettbewerbsübergreifend ungeschlagen - der Lohn: Vierter. In welche Richtung das Spielt geht, wurde schnell klar. Bereits nach 30 Minuten führte Saarbrücken mit 3:0.Marvin Cuni, Torschütze Saarbrücken: "Wir haben es hinten raus nicht gut zu Ende gespielt. Da waren mehr Fehler drin als in der 1. Hälfte."Über Interimscoach Rüdiger Ziehl: "Er macht das sehr gut. Wir werden sehen, wie es nach der Winterpause aussieht."Rüdiger Ziehl, Interims-Trainer Saarbrücken: "Die 1. Halbzeit war nahezu perfekt. Wir können sogar noch das 4:0 machen. Die Einstellung war super, das Tempo war gut. Wir haben es auch ausgenutzt, dass Oldenburg ein bisschen in der Krise steckt. ... Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir das konzentriert und sauber zu Ende spielen müssen. Das hat die Mannschaft aber nicht so gut hinbekommen. Da war Oldenburg besser. Es ärgert mich ein bisschen. Unterm Strich haben wir aber 3:1 gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVF3dnF2eHdlMSs1Mm9OUllmRVNEdz09Dario Fossi, Trainer Oldenburg: "Wir wollten kompakt stehen. Wir haben aber auch den Gegner zu den Toren eingeladen. Der Druck war da, aber wir haben den Ball in den eigenen Reihen und machen dann blöde Fehler. Dadurch geraten wir in Rückstand. Der Gegner kommt dann in einen Flow. Wir sind keine Jungs, die aufgeben. Wir geben weiter Gas. Wir wollten es in der 2. Halbzeit besser machen. Da waren wir auch sehr stark. Wir haben uns in der 1. Halbzeit selbst totgeschossen."Der Link zum ganzen Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVdKRS9IL0o4eS9FYS9tTlZwdSs4dz09VfL Osnabrück - SC Verl 2:1Endlich wieder ein Sieg für den VfL, aber wie: Das Spiel phasenweise wirkte sehr chaotisch. Aufgrund eines Pappbecher-Wurfes wurde die Partie unterbrochen und beinahe abgebrochen. Osnabrück kommt nach der Unterbrechung besser ins Spiel, dreht die Partie und gewinnt nach 16 Minuten-Nachspielzeit.Nico Ochojski, Verl, über den Becherwurf und die Unterbrechung: "Ich wollte zweimal die Ecke reinbringen. Dann wurden zwei Becher auf das Feld geworfen. Der Linienrichter hat da etwas abbekommen. Ich wurde nicht getroffen, der Linienrichter schon. Deshalb hat er die Partie unterbrochen."Der Pappbecher-Wurf im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MFNoZXg5RDM0V2c5c1hTVzI4NE9JQT09Michel Kniat, Trainer Verl: "Die Schiedsrichter haben da einen ganz klaren Ablaufplan. Wenn einer getroffen wird, müssen sie eine kurze Pause machen. Wir wollten das Spiel auf jeden Fall nach 90 Minuten beenden. Klar ist es scheiße, dass Becher geflogen sind. Aber wir haben dann den Faden verloren. Das war aber nicht der Grund, dass wir das Spiel verloren haben. Das Entscheidende ist, dass alle weiterspielen wollten. Das ist ein Fehler, der ist passiert. Vielleicht sieht der Fan das auch so... Das war ein scheiß Zeitpunkt, zu dem wir die Tore bekommen haben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anl5SlhsdEY4S0FyTnJFTFNJdldqdz09Tobias Schweinsteiger, Trainer Osnabrück, zum Sieg: "Absolut verdient. Das hat gezeigt, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Die hat sich hier rausgekämpft. Wir waren drückend überlegen und gehen in Rückstand. Wir hatten zwei Unterbrechungen, die uns ganz gutgetan haben. Wobei die zweite natürlich gar nicht geht. Das wirft so ein schlechtes Licht auf unsere Fans. Die Mannschaft hat aber immer weitergemacht... Auswärts können wir auch Drama, nur in die falsche Richtung."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmpyeDBXSWd2WWZmY0dxNzlrTHl4dz09Erik Engelhardt, Torschütze Osnabrück: "Wir hatten gegen Halle ein ähnliches Spiel. Wir hatten einige Rückschläge und die haben wir meistens ausgebügelt. Das macht uns aus. Das war ein verdienter Sieg für uns."RW Essen - SV Meppen 0:0Der Aufsteiger aus Essen bleibt in 5 Ligaspielen ungeschlagen. Anders der SV Meppen. Seit dem 4. Spieltag wartet die Mannschaft von Stefan Krämer auf einen Sieg.Stefan Krämer, Trainer Meppen: "Wir sind in der 1. Halbzeit nicht wie eine Mannschaft aufgetreten, die auf dem 19. Platz steht. Auch nicht wie ein Team, welches lange nicht mehr gewonnen hat. Wir waren mutig und haben hoch verteidigt. Für ein Auswärtsspiel waren die ersten 45 Minuten echt stark. 2. Hälfte war offener. Mit der Gelb-Roten Karte kommt dann Druck. Viel haben wir aber nicht zugelassen. Das war ein Schritt in die richtige Richtung."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWFTbzlmZTMrTEhNZEt1VmVUd3Fwdz09Keeper Erik Domaschke stand für Meppen erstmals wieder im Tor: "Wir müssen die Euphorie mitnehmen und schauen, dass es am Wochenende richtig knallt."Lawrence Ennali, Essen: "Wir haben nicht mehr verdient. Das Spiel war teilweise ausgeglichen. Ein Drecksspiel... Erst am Sonntag 90 Minuten und jetzt wieder. Man ist müde, aber das ist nicht die Ausrede. Wir haben uns mehr ausgerechnet."Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Das Spiel hat leider nicht mehr hergegeben. Wir hatten auch nicht mehr verdient. Wir haben ohne Esprit und Dynamik gespielt. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. So müssen wir den Punkt akzeptieren... Wir haben nicht mehr als einen Punkt verdient. Wir haben uns keine Chancen erspielt und waren zu fahrig... Wir hatten nicht die geistige Frische."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L09LenlXcFlOdllXTTRMVXhQS3pXUT093. Liga LIVE bei MagentaSportFreitag, 11.11.2022Ab 18.30 Uhr: Borussia Dortmund II - Erzgebirge AueSamstag, 12.11.2022Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04, SV Elversberg - SC Freiburg II, SV Meppen - VfL Osnabrück, Hallescher FC - 1. 3. Liga LIVE bei MagentaSportFreitag, 11.11.2022Ab 18.30 Uhr: Borussia Dortmund II - Erzgebirge AueSamstag, 12.11.2022Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04, SV Elversberg - SC Freiburg II, SV Meppen - VfL Osnabrück, Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken, Dynamo Dresden - FSV Zwickau, SC Verl - SV Wehen WiesbadenSonntag, 13.11.2022Ab 12:45 Uhr: VfB Oldenburg - SV Waldhof MannheimAb 13:45 Uhr: FC Viktoria Köln - SpVgg BayreuthMontag, 14.11.2022Ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München - RW Essen