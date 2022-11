DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 13.581 Pkt - Allianz mit Zahlen im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz-Aktie stand am Mittwoch im nachbörslichen Handel im Blickpunkt. Der Konzern hat im dritten Quartal 2022 den Gesamtumsatz und das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Zudem kündigte der Versicherer ein neues Aktienrückkaufprogrammm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro an. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent tiefer getaxt.

Die Titel von LEG Immobilien wurden 4,5 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen blickt angesichts von schwierigeren Rahmenbedingungen etwas pessimistischer auf das laufende Jahr. Die Hauptkenngröße FFO I sieht der Konzern laut Mitteilung 2022 nun in der Spanne von 475 Millionen bis 485 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen noch bis zu 490 Millionen Euro für möglich gehalten. Die Ausschüttungsquote von 70 Prozent stehe unter dem Vorbehalt der weiteren Marktentwicklung.

Die Papiere von Patrizia verloren 1,8 Prozent. Der Immobilieninvestor hat in den ersten neun Monaten das zunehmend unsichere Umfeld zu spüren bekommen. Während die Gebühreneinnahmen leicht unter das Niveau des Vorjahres sanken, verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß, in dem geplante Investitionen - insbesondere in europäische Immobilien - zurückgestellt werden mussten, haben sich in letzter Zeit beschleunigt, wie Patrizia mitteilte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.581 13.666 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 09, 2022 17:21 ET (22:21 GMT)

