Franklin, Tennessee (ots/PRNewswire) -CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE") hat eine Franchisevereinbarung mit der Spycher Burger Gang AG bekannt gegeben, um Carl's Jr. Restaurants in der Schweiz zu eröffnen. Diese Partnerschaft stellt eine Erweiterung des internationalen Wachstums von CKE Restaurants dar und wird den Gästen in der ganzen Schweiz unsere frisch zubereiteten Burger, handgemachten Poulet-Sandwiches und hausgemachten Milchshakes anbieten.Die Planungen für das erste Schweizer Carl's Jr. Restaurant sind im Gange und die Eröffnung ist für Mitte 2023 geplant. Mit dieser Vereinbarung wird Spycher in der ganzen Schweiz Restaurants in wichtigen Städten wie Zürich, Basel, Bern und Luzern eröffnen. Diese spannende Partnerschaft mit Spycher ergänzt die wachsende europäische Präsenz von Carl's Jr. mit seinen bestehenden Restaurants in Spanien, Frankreich, Dänemark und der Türkei."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Spycher Burger Gang AG, um unsere Expansion in Europa fortzusetzen", erklärte Mike Woida, President von CKE International. "Es ist immer ein aufregender Meilenstein, wenn es uns gelingt, unser kühnes, innovatives Menü aus Kalifornien an einen neuen Ort in der Welt zu bringen und unsere kultige Marke einer neuen weltweiten Klientel näherzubringen. Wir freuen uns darauf, dass Matt und sein Team Carl's Jr. zum Leben erwecken und den Kunden in der Schweiz unsere köstlichen Burger anbieten können.""Die großartige Marke Carl's Jr. in die Herzen der Schweizer Bevölkerung zu bringen und Teil der weltweiten CKE-Familie zu werden, macht mich sehr stolz", sagte Matt A. Spycher, Eigentümer und CEO der Spycher Group AG, der Holdinggesellschaft der Spycher Burger Gang AG. "Der Eintritt von Carl's Jr. in den Schweizer Markt birgt großes Potenzial, und ich freue mich auf unseren Start. Ich danke den Teams von CKE Europa und Global für ihre großartige Unterstützung."Wir bringen auch weiterhin Qualität, die man schmeckt, in die Schweiz und in alle Ecken der Welt, und Carl's Jr. wird der Welt auch in Zukunft sein unwiderstehliches, von Kalifornien inspiriertes kulinarisches Angebot zugänglich machen.Weitere Informationen zum Franchise: https://carlsjrfranchising.com/international/Informationen zu CKE Restaurants Holdings, Inc.CKE Restaurants Holdings, Inc. ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, das Carl's Jr. und Hardee's betreibt, zwei beliebte regionale Marken, die für einzigartige Premium- und innovative Menüangebote wie 100 Prozent Angus Burger und Hand-Breaded Chicken Tenders bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international zählen 4.000 Restaurants in 44 US-Bundesstaaten und in mehr als 38 internationalen Märkten und US-Überseegebieten, die im Franchising oder im Eigenbetrieb betrieben werden, zu Carl's Jr. Restaurants LLC und Hardee's Restaurants LLC. Für weitere Informationen über CKE besuchen Sie bitte https://ckefranchise.com/ oder seine Markenseiten unter www.carlsjr.com and www.hardees.com.Informationen zur Spycher Group AGDie Spycher Group AG ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Ittigen, Schweiz. Die Spycher Group findet innovative Wege, um die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und ihnen eine umfassende, einzigartige und breit gefächerte Erfahrung zu bieten: Die Gruppe besitzt Tochtergesellschaften und Beteiligungen in den Bereichen Bau, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilienentwicklung und -verwaltung, Kommunikation und Tourismus. Weitere Informationen über die Spycher Group AG finden Sie auf www.spychergroup.ch.