Läuft und läuft und läuft...: Karora Resources - Weiter steigende Produktionsraten bei weiter sinkenden Kosten voraus!

Karora Resources hat ein weiteres Rekord-Quartal hingelegt. Operativ war das dritte Quartal mit seiner Goldproduktion wieder ein absolutes Highlight!

eine Goldproduktion von 38.437 Unzen ist eine stramme Leistung, die denen der Vorquartalsrekord nochmals um 25 % übertroffen wurde. Entsprechend wurden auch bei der Verarbeitung neue Unternehmensrekorde aufgestellt.

Genauer gesagt hat Karora Resources (WKN: A2QAN6) im letzten Quartal 38.437 Unzen Gold produziert und dabei die Gesamtförderkosten "AISC' auf 1.069,- USD reduziert. Noch im zweiten Quartal lagen die "AISC' bei 1.190,- und damit 11,3 % höher! Verkauft wurden 35.513 Unzen Gold. Die daraus generierten Einnahmen von 81,33 Mio. CAD stiegen um 19 %. Die "All-in Sustaining Costs' hingegen stiegen leicht auf 1.069,- USD pro Unze an, von zuvor 967,- USD.

Mit dem Schub, den das Unternehmen durch die Übernahme der "Lakewood'-Mühle Ende Juli erhalten hat, konnte ein neuer Verarbeitungsrekord von 547.000 Tonnen aufgestellt werden, was einem Plus von 18 %gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Der Umsatz lag bei 81,32 Mio. CAD, woraus ein EBITDA von 27,51 Mio. CAD erwirtschaftet wurde. Karora hat im 3. Quartal fast 90 Mio. CAD investiert, wobei etwa 70 Mio. CAD in den Kauf der neuen Verarbeitungsanlage geflossen sind.

Prognose bleibt bestehen! Alles läuft nach Plan!

So auf Vollgas getrimmt, wie das Unternehmen derzeit ist, gibt es keinen Grund die ausgegebene Prognose von 120.000 - 135.000 Unzen Gold zu "AISC' von 1.100,- bis 1.200,- USD für das Gesamtjahr anzupassen. Denn schließlich hat man nach neun Monaten schon 96.578 Unzen Gold zu "AISC' von 1.202,- USD produziert!

"Beta Hunt' war im dritten Quartal erneut die treibende Kraft hinter der geförderten Goldproduktion und erzielte mit einer Produktionsleistung von 313.000 Tonnen den zweiten Rekord in Folge, der das Vorquartal um 8 % übertraf. Auf Jahresbasis entspricht dies einer Produktionsleistung von rund 1,25 Millionen Tonnen. Dies ist eine beachtliche Leistung des Betriebsteams und schafft weiteres Vertrauen in die Fähigkeit, die Produktion auf 2,0 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern.

TOP-Bohrergebnisse liefern nochmals Steigerungs- und Margenpotenzial!

Dazu wird eine zweite Abbaustrecke auf "Beta Hunt' erschlossen, deren Fertigstellung im ersten Quartal 2023 erwartet wird. Obendrein macht "Beta Hunt' auch an der Bohrfront sehr gute Fortschritte, wobei in den letzten Monaten mehrere starke Ergebnisse erzielt wurden. Vor kurzem konnte der bisher beste Abschnitt in der neuen "Mason'-Zone mit 12,0 g/t Gold über 17,0 m präsentiert werden, die parallel und westlich der "Larkin'- Zone liegt. Das wiederum schafft zusätzliches Vertrauen in eine neue Bergbaumöglichkeit südlich der "Alpha Island Fault'!

Auch von der Nickel-Seite auf "Beta Hunt' konnten hochgradige Bohrergebnisse aus der "4C Offset'-Entdeckung gemeldet werden. Hier wurde ein TOP-Abschnitt mit 6,5 % Ni über 11,9 m getroffen. Und diese reichhaltige Zone befindet sich nur 25 m von den bestehenden Erschließungen "Western Flanks' entfernt, was bedeutet, dass sie ein sehr reales, kurzfristiges Abbaupotenzial aufweist. Und das Potenzial ist gigantisch! Laut der im August veröffentlichten Nickel-"PEA' liegt die Kapitalinvestition bei bescheidenen etwa 18 Mio. AUD, wobei im ersten Jahr nur 7 Millionen AUD aufgewendet werden müssen. Diese Mine innerhalb einer Mine ist ein enormer Vorteil für Karora und spiegelt die Vorteile der Mehrzweck-Infrastruktur wider. Sobald die Nickelproduktion hochgefahren ist, hat sie das Potenzial, die "AISC' um bis zu 100,- AUD pro Unze zu senken.

https://www.youtube.com/watch?v=FkQ_-OZeDdM&t=136s



Fazit:

Auf ein gutes Quartal mit einer Rekordproduktion und sinkenden "AISC' kann Karora Resources (WKN: A2QAN6) zurückblicken. Das ist bemerkenswert, wobei uns nicht ganz klar ist, ob die Kosten nur aufgrund des Grob-Gold-Fundes gesenkt wurden oder welchen Anteil die knapp 6.000 Tonnen Nickelerz dazu beigetragen haben, die zusätzlich abgebaut wurden.

Mit 56,1 Mio. Dollar an Cash, zum 30. September 2022 ist das Unternehmen finanziell sehr solide aufgestellt. Dennoch, um auf Nummer sicher zu gehen schloss Karora eine vorrangig besicherte Kreditvereinbarung über 80 Mio. Dollar mit der Macquarie Bank Limited ab. Die Fazilität hat eine Laufzeit bis zum 28. Juni 2024, mit der Option auf Verlängerung. Der Nettoerlös aus dem befristeten Darlehen wurde zur Refinanzierung der vorherigen Kreditfazilität in Höhe von 30 Mio. Dollar und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Alles in allem ist das Unternehmen gut positioniert, um zum 200.000 Unzen pro Jahr Produzent zu wachsen!

