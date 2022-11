DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Elektroauto-Start-Up Rivian hat im dritten Quartal 2022 einen Verlust von 1,74 Milliarden Dollar eingefahren und damit etwa so viel wie im Vorquartal. Mit 1,88 Dollar je Aktie fiel der Nettoverlust allerdings nicht so hoch aus, wie von Factset befragte Analysten befürchtet hatten. Ihre Konsensschätzung hatte auf 2 Dollar Verlust gelautet. Der Umsatzanstieg auf rund 536 Millionen Dollar spiegelte dereil die kontinuierliche Steigerung der Produktion in Werk in Illinois sowie höhere Auslieferungen an Kunden wider. Rivian Automotive, die mit den gestiegenen Materialkosten und unterausgelasteten Montagelinien zu kämpfen hat, kündigte an, die Markteinführung des R2 genannten erschwinglicheren Modells um ein Jahr auf 2026 zu verschieben. Der Hersteller von batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen und Sport Utility Vehicles hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass er in diesem Quartal 7.363 Fahrzeuge gefertigt und im gleichen Zeitraum 6.584 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+8,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,6% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.762,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.871,75 +0,4% Nikkei-225 27.446,10 -1,0% Hang-Seng-Index 16.056,22 -1,8% Kospi 2.402,23 -0,9% Shanghai-Composite 3.034,99 -0,4% S&P/ASX 200 6.964,00 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Im Fahrwasser deutlicherer Verluste der Wall Street geht nach unten. Dabei halten sich die Abgaben nach der zuletzt guten Stimmung aber zumeist in Grenzen. Für Zurückhaltung sorgt aber auch, dass im späteren Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus den USA berichtet werden, die maßgeblich mit darüber bestimmen könnten, ob die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs einen Gang zurückschalten kann oder nicht. Steigende Covid-19-Infektionsfälle werden an den chinesischen Aktienmärkten als weiterer Belastungsfaktor angeführt. Unter den Einzelwerten legen Sunny Optical um knapp 1 Prozent zu, obwohl die Auslieferungen von Kameramodulen im Oktober gesunken sind. Galaxy Entertainment geben um 1,4 Prozent nach. Bei dem Spielkasinobetreiber sind die Umsätze im dritten Quartal wegen der Covid-19-Restriktionen um 52 Prozent eingebrochen. Nach Geschäftszahlen geben in Tokio Honda Motor um 4,2 Prozent nach. Der Autobauer hat die Erwartungen des Marktes verfehlt, ebenso der Konkurrent Nissan (-0,2%). Kubota verlieren 6,7 Prozent, gedrückt von einem gesenkten Ausblick. Kawasaki Heavy hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, die Aktie gewinnt darauf 5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Quartalszahlen von Rivian kamen gut an. Der Kurs des Elektroautobauers legte um gut 8 Prozent zu, nachdem er erneut einen deutlichen Quartalsverlust eingefahren hatte, der aber dennoch nicht so hoch ausfiel, wie von Analysten befürchtet. Wynn Resorts zeigten sich nach durchwachsenen Geschäftszahlen 0,4 Prozent im Plus. Abwärts um über 12 Prozent ging es für Bumble. Der Online-Partnervermittler enttäuschte mit seinem Ausblick. Vacasa meldete einen unter den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn und einen über den Schätzungen liegenden Umsatz. Der Kurs des Verwalters von Ferienimmobilien knickte um 20 Prozent ein. Bei Beyond Meat (-0,6%) tat sich beim Kurs wenig, obwohl bei dem Fleischsersatzhersteller die Umsätze im Berichtsquartal sanken und die Verluste stiegen. Teilnehmer verwiesen darauf, dass der Kurs zuvor im regulären Handel bereits 9 Prozent eingebüßt hatte. Ziprecruiter (+12%) kam dagegen mit einem angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr und der Aussicht auf Aktienrückkäufe gut an. Die Aktie des Autoteilehändlers Carparts machte einen Satz um gut 15 Prozent nach dem bereits elften zweistelligen Quartalsumsatzanstieg in Folge. Für Unity Software ging es nach verfehlten Analystenerwartungen dagegen um 3,7 Prozent abwärts.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.513,94 -2,0% -646,89 -10,5% S&P-500 3.748,57 -2,1% -79,54 -21,4% Nasdaq-Comp. 10.353,18 -2,5% -263,03 -33,8% Nasdaq-100 10.797,55 -2,4% -261,95 -33,8% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 938 Mio 936 Mio Gewinner 615 1.947 Verlierer 2.563 1.232 unverändert 119 129

Sehr schwach - Die auf einen Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus hindeutenden Ergebnisse der Zwischenwahl in den USA und die bevorstehenden Inflationsdaten für Oktober am Donnerstag sorgten für Vorsicht und Verkäufe. Die Kontrolle über den Senat könnte derweil erst nach einer Stichwahl in Georgia im kommenden Monat entschieden werden. Disney wurden mit einem Minus von 13,2 Prozen dafür abgestraft, mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt zu haben. News Corp fielen um 5,4 Prozent. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, schrumpfte der Nettogewinn im Berichtsquartal um rund 80 Prozent, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte. Meta Platforms gewannen 5,2 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen bestätigt hatte. Entsprechende Gerüchte waren schon zu Wochenbeginn umgegangen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -3,3 4,65 389,2 5 Jahre 4,26 -4,4 4,31 300,2 7 Jahre 4,18 -3,1 4,21 274,0 10 Jahre 4,12 -0,6 4,13 261,5 30 Jahre 4,28 +0,2 4,27 237,6

Am US-Anleihemarkt sanken die Renditen überwiegend. Teilnehmer sprachen von Positionierungen im Vorfeld der Inflationsdatenam Donnerstag, die mutmaßlich Hinweise auf das weitere Zinserhöhungstempo der US-Notenbank geben dürften. Aktuell wird am Zinsterminmarkt für die Dezember-Sitzung mit etwa 57 zu 43 Prozent ein kleinerer 50-Basispunkte-Zinsschritt erwartet.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49 % YTD EUR/USD 1,0030 +0,2% 1,0011 1,0063 -11,8% EUR/JPY 146,67 +0,0% 146,62 146,63 +12,1% EUR/GBP 0,8802 -0,1% 0,8814 0,8728 +4,8% GBP/USD 1,1393 +0,3% 1,1359 1,1529 -15,8% USD/JPY 146,22 -0,2% 146,45 145,71 +27,0% USD/KRW 1.377,90 +0,5% 1.371,36 1.362,20 +15,9% USD/CNY 7,2489 +0,1% 7,2419 7,2497 +14,1% USD/CNH 7,2530 -0,3% 7,2752 7,2546 +14,1% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8496 7,8494 +0,7% AUD/USD 0,6417 -0,2% 0,6428 0,6495 -11,6% NZD/USD 0,5877 -0,1% 0,5882 0,5935 -13,9% Bitcoin BTC/USD 16.657,01 +5,2% 15.835,01 18.201,24 -64,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich deutlich von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index gewann 0,9 Prozent. Das Ergebnis der US-Zwischenwahl habe dabei aber keine Rolle gespielt, hieße. Ein wichtiger Impuls dürften aber von den Inflationsdaten am Donnerstag kommen. Der Dollar könnte steigen, wenn die Daten zeigen sollten, dass die Kerninflation erhöht bleibe, was dann für weitere starke Zinserhöhungen durch die Fed sprechen würde, hieß es von der ING. Starke Abgaben verzeichnete der Bitcoin. Er brach um 12,3 Prozent auf 16.207 Dollar auf ein Zweijahrestief ein. Für Verwerfungen sorgte, dass die Krypto-Börse Binance wahrscheinlich aus dem Deal zum Kauf des kollabierenden Wettbewerbers FTX aussteigen wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,64 85,83 -0,2% -0,19 +22,6% Brent/ICE 92,52 92,65 -0,1% -0,13 +26,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (-3,8%) standen deutlich unter Druck, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA entgegen den Erwartungen gestiegen waren. Die Unsicherheit über die Nachfrage in China hätten zusätzlich belastet, hieß es, zumal es weiter keine konkreten Hinweise auf eine erhoffte Lockerung der Covid-Beschränkungen in China gebe.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.709,44 1.706,68 +0,2% +2,76 -6,6% Silber (Spot) 21,16 21,13 +0,2% +0,04 -9,2% Platin (Spot) 995,30 990,18 +0,5% +5,13 +2,6% Kupfer-Future 3,70 3,70 +0,1% +0,00 -16,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,5%) gab einen kleinen Teil der Vortgesgewinne wieder ab. Auch hier waren die Blicke auf die Inflationsdaten und die möglichen Auswirkungen auf das Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gerichtet.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

PHILIPPINEN

Das philippinische BIP ist im dritten Quartal um 7,6 Prozent zum Vorjahr gewachsen, stärker als mit 6,5 Prozent im Vorfeld geschätzt.

USA - Politik

US-Präsident Joe Biden will nach eigenen Worten Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 um eine zweite Amtszeit bewirbt. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zuletzt immer deutlicher gemacht, dass er eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt und bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren antreten will.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden sagte, er wolle wissen, was Xi für die entscheidenden nationalen Interessen Chinas hält, um festzustellen, inwieweit das mit den Interessen der USA in Konflikt stehen könnte.

BINANCE/FTX

Die Krypto-Börse Binance wird wahrscheinlich aus dem Deal zum Kauf des kollabierenden Wettbewerbers FTX aussteigen. Bei der Due-Diligence-Prüfung bei FTX sei man von einem großen Loch in den Büchern überrascht worden, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

ORIGIN ENERGY

hat ein Übernahmeangebot von rund 15,5 Milliarden australischen Dollar oder umgerechnet knapp 10 Milliarden Euro von einem Konsortium unter der Führung von Brookfield Asset Management erhalten.

SALESFORCE

hat am Montag Kündigungen an "Hunderte" von Mitarbeitern verschickt. Die Stellenstreichungen bei Salesforce machten weniger als 1 Prozent der 78.000 Mitarbeiter des Unternehmens aus und konzentrierten sich auf das Vertriebsteam, sagte eine mit der Situation vertraute Person.

