Lithium ist ein relativ seltener Rohstoff, wird aber in E-Autos, Handys und anderen kabellosen Geräten gebraucht Das meiste Lithium kommt aus Chile und Australien. Durch die zunehmende Elektrifizierung und die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen wächst der Lithium-Bedarf für Akkus. Allein ein Elektrofahrzeug enthält zwischen zehn und vierzehn Kilogramm Lithium. Und diverse Autobauer haben bereits ein Datum für das Ende der Produktion von Verbrennern festgelegt. Da Unabhängigkeit in Sachen Rohstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...