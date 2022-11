DJ EUREX/Bund-Future wenig verändert vor US-Preisdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstag bis gegen 8.15 Uhr um 3 Ticks auf 138,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,74 Prozent und das -tief bei 138,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.816 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 146,8 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 119,39 Prozent.

Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Nachmittag ein. Es wird für Oktober ein Preisanstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Dies wäre ein leichter Rückgang gegenüber September, als es mit den Preisen noch um 8,2 Prozent zum Vorjahr nach oben gegangen war. Seit Sommer lässt der Inflationsdruck in den USA nach. Ein nachlassender Inflationsdruck könnte den geldpolitischen Drosselungsspielraum der US-Notenbank erhöhen, die Fed könnte also moderater vorgehen.

November 10, 2022

