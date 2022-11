Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Notenbank hob im September den Leitzins neuerlich um 0,50% auf 5,90% an, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Damit könnte der Zinsgipfel oder zumindest eine Pause in greifbare Nähe rücken. Die Notenbank befinde sich in einer zunehmend schwierigeren Lage. Die Kreditzinsen lägen bereits auf Dreijahreshochs und die verfügbaren Einkommen der Bevölkerung werde durch steigende Treibstoff- und Nahrungsmittelpreise massiv reduziert. Weitere Zinsanhebungen würden damit drohen, das Wachstum stark zu schwächen. ...

