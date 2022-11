Der Pharmahersteller AstraZeneca +1,58% rechnet sich nach einem unerwartet starken dritten Quartal ein besseres Ergebnis für 2022 aus. Bei den Anlegern kommt diese Nachricht am Donnerstagvormittag gut an. Für die Aktie von AstraZeneca geht es an der Londoner Börse am Morgen spürbar nach oben.Im abgelaufenen Jahresviertel war das Unternehmen dank guter Geschäfte insbesondere mit Krebsmedikamenten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...