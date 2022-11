Die Aktien von Mercedes-Benz verlaufen aktuell weiterhin direkt unter dem 200er-EMA im Tageschart. Nachdem es hier am Vortag zu einem Kursabprall nach unten gekommen war, können sich die Titel am heutigen Donnerstag wieder erholen und erneut Kurs auf den 200er-EMA nehmen. Am Vortag sah es zunächst nach einem nachhaltigen Abprall am 200er-EMA nach unten aus, allerdings kann sich die Aktie von Mercedes-Benz heute doch wieder erholen. Es kommt wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...