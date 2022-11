Nachlese Podcast Mittwoch.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3569/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - es ist die vielleicht spannendste Phase des Jahres. Charttechnischer Ausbruch oder Korrektur? Fomo wieder ein bissl da und die Nervosität nimmt zu. Lenzing hat mit plus 46.68 Prozent die beste 3-Tages-Phase in der eigenen Börsegeschichte hingelegt, unsere eigene Echtgeldveranlagung (seit 2002) hat wieder mehr als 1000 Prozent Plus. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)

