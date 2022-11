EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie

Shareholder Value Beteiligungen AG: Berufung von Herrn Nils Herzing, CFA in den Vorstand der SVB per 1.2.2023



10.11.2022 / 14:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Shareholder Value Beteiligungen AG: Pressemitteilung zur Änderung im Vorstand Pressemitteilung Shareholder Value Beteiligungen AG Nils Herzing wird zum Mitglied des Vorstands berufen Der Aufsichtsrat der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) hat Herrn Nils Herzing, CFA (32), mit Wirkung zum 01.02.2023 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Nach seinem Universitätsabschluss in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Philosophie und Kunst unter anderem an der deutschen EBS in Oestich-Winkel und der EDHEC, Frankreich rundete Nils Herzing seine theoretischen Kenntnisse durch einen berufsbegleitenden Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA) ab. In der Praxis hat er dieses Wissen als Berater für mehrere Family Offices und seit 2016 für eine Luxemburger Investment Gesellschaft erfolgreich umgesetzt. Zudem agierte er mehrere Jahre als Mitglied des Aufsichtsrates einer börsennotierten Gesellschaft. Zum Unternehmen: Die Shareholder Value Beteiligungen AG investiert eigene Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften. Sie ist auf das Value Investing in kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Das Beteiligungsportfolio dient dazu, ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Der Innere Wert ist die zentrale Steuerungsgröße für den Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) notiert im Segment Open Market der Börse Frankfurt.



Kontakt:

Frank Fischer

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

