Noch ist kein einziger Sion ausgeliefert oder überhaupt die Serienproduktion angelaufen. Dennoch schließt Sono Motors eine Kooperation für ein europaweites Werkstattnetz mit Bosch. Die zuletzt schwer gebeutelte Aktie des Münchner Start-ups, die am Mittwoch zweistellig verloren hatte, legt am Donnerstag kräftig zu.Die Vereinbarung sieht vor, dass Mitarbeiter von Bosch Car Service an 50 europäischen Standorten von Sono Motors geschult werden. Diese Werkstätten dürfen im Anschluss Instandsetzungs-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...