FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARACAL GOLD PLC LS-,001 6IK GB00BYZC5R04
AB/FROM ONWARDS 10.11.2022 14:49 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARACAL GOLD PLC LS-,001 6IK GB00BYZC5R04
AB/FROM ONWARDS 10.11.2022 14:49 CET
CARACAL GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de